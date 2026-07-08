Bucaramanga volvió a golpear el mercado: presentó otro refuerzo

Atlético Bucaramanga sigue reforzando su plantilla para afrontar los desafíos del segundo semestre y ya tiene una nueva incorporación para el proyecto encabezado por el entrenador Pablo Peirano.

El conjunto santandereano anunció la llegada del defensor José Ortiz, quien se convierte en el tercer refuerzo del equipo auriverde para la nueva campaña.

Con este movimiento, el 'Leopardo' continúa consolidando una nómina que buscará ser protagonista en la Liga BetPlay.

Antes del arribo del zaguero tumaqueño, el club ya había oficializado las incorporaciones del extremo Omar Albornoz y del arquero uruguayo Cristopher Fiermarín.

Atlético Bucaramanga confirmó a su tercer refuerzo: José Ortiz se suma al proyecto de Pablo Peirano

Con la llegada de José Ortiz, Atlético Bucaramanga sigue tomando forma bajo la dirección de Pablo Peirano.

El defensor se une a Omar Albornoz y Cristopher Fiermarín como las primeras caras nuevas de un equipo que busca fortalecer todas sus líneas y construir una plantilla competitiva para pelear por los objetivos del segundo semestre.

Nacido el 16 de noviembre de 1998 en Tumaco, Nariño, José Ortiz llega con la misión de fortalecer la última línea del equipo santandereano.

El defensor se ha destacado a lo largo de su carrera por su velocidad, fortaleza en el juego aéreo, capacidad para anticipar las jugadas y seguridad en los duelos individuales, características que espera aprovechar el cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano.

Bucaramanga no se detiene: confirmó otro refuerzo para el segundo semestre

Su trayectoria incluye pasos por clubes importantes del fútbol colombiano como Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

Además, sumó experiencia internacional durante su etapa en el fútbol mexicano, donde defendió las camisetas de Mazatlán FC y Monarcas Morelia.

Ortiz aterriza en Bucaramanga luego de finalizar su vínculo con Independiente Medellín, institución con la que alcanzó un acuerdo para poner fin a su etapa como jugador del 'Poderoso'.

Durante su paso por el conjunto antioqueño disputó un total de 82 compromisos oficiales, distribuidos en 68 partidos de Liga, cuatro de Copa Colombia y diez encuentros entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, consolidándose como una alternativa habitual en la zaga.

A ese recorrido se suma la Superliga de Colombia conquistada con Independiente Santa Fe en 2021, un título que respalda su experiencia en el fútbol profesional.