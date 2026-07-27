Cabezas Hurtado destapó las falencias que encontró Tolima en Junior

Deportes Tolima dio uno de los golpes de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026 al imponerse 2-1 sobre el vigente bicampeón, Junior de Barranquilla.

Más allá del resultado, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Jorge Cabezas Hurtado, autor del primer gol del encuentro, quien explicó cuál fue el plan diseñado por el cuerpo técnico para superar al conjunto rojiblanco.

El delantero, una de las figuras del compromiso disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, celebró un estreno soñado con la camiseta pijao tras marcar en su debut oficial y contribuir al primer triunfo del semestre.

Pese a esa acción, Jorge Cabezas Hurtado terminó siendo una de las grandes figuras de la jornada y dejó una frase que seguramente dará de qué hablar en Barranquilla, al señalar las falencias que, según Tolima, fueron determinantes para derrotar al actual campeón del fútbol colombiano.

La figura del Tolima reveló el error que Junior nunca pudo corregir

“Contento por la victoria, por el debut y por el gol. Todo esto es gracias a Dios”, expresó el atacante al finalizar el compromiso.

Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones llegó cuando analizó el funcionamiento del rival. Cabezas Hurtado reveló que durante la semana el cuerpo técnico estudió las características de Junior y encontró aspectos que podían ser aprovechados para inclinar el partido a favor del Tolima.

“Con las indicaciones que nos dio el profe sabíamos que ellos iban a esperar mucho tiempo, porque es un equipo muy pasivo, muy lento, entonces sabíamos que con las transiciones y las recuperaciones íbamos a sacar el partido adelante”, afirmó el delantero.

Jorge Cabezas Hurtado reveló las debilidades que Tolima explotó para vencer al bicampeón Junior: “Es un equipo pasivo y lento”

Las palabras del atacante dejaron entrever que la estrategia del conjunto dirigido por Sebastián Oliveros se basó en recuperar rápidamente el balón y atacar los espacios que dejaba el bicampeón, un planteamiento que terminó dando resultado desde los primeros minutos del encuentro.

Cabezas también destacó que su rápida adaptación al equipo fue clave para responder en un escenario de alta exigencia. Según explicó, el mes y medio de trabajo previo al inicio del campeonato le permitió entender la idea de juego y conectar rápidamente con sus nuevos compañeros.

El delantero incluso reconoció una oportunidad desperdiciada en la segunda mitad, cuando dejó atrás a varios rivales y al arquero, pero falló con el arco prácticamente a disposición.

“Yo creo que llegué sin fuerza, sin piernas. También al ver tantos jugadores cerrándome me nublé y fallé”, admitió.