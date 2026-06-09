Deportivo Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, ya piensa en lo que será el segundo semestre del año, después de no clasificar a la final del torneo que ganó el Junior de Barranquilla.

Lea también Cali pierde importante jugador por suspensión

Se filtró una salida del club

Y en esa línea de planificación del siguiente campeonato, el club que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel trabaja en el mercado de fichajes, aunque en las últimas horas se filtró una salida y no una llegada.



El experimentado lateral Andrés Felipe Correa no continuaría vistiendo los colores de la escuadra verde y blanca de la capital del departamento del Valle del Cauca. El jugador continuaría su carrera en el FPC.

Lea también Deportivo Cali se desarma: anunció la salida de tres futbolistas

Andrés Correa se va del club

Se menciona que Andrés Felipe Correa saldría del Deportivo Cali porque las partes no llegaron a un acuerdo para la renovación de contrato. Se espera un anuncio por parte del club en las próximas horas.



“Andrés Correa no continuaría en @DeportivoCaliCP; el jugador pidió 1 año de renovación, el club solo le ofrece 6 meses; mañana presenta exámenes médicos de egreso”, se dijo sobre el tema en Zona Libre de Humo.

Lea también Rafael Dudamel tomó drástica decisión y no renovó a 4 jugadores más

¿A dónde irá Correa?

Tras la filtración de la salida del Deportivo Cali del exjugador del Deportivo Independiente Medellín, es posible que varios equipos de la liga colombiana entren a pujar por el lateral. Hasta el momento, no hay rumores de su llegada a otro club.



Otro de los jugadores que también saldría del Deportivo Cali es el defensa central Felipe Aguilar, que tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín. Se espera también un anuncio oficial del club al respecto.