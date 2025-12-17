Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del miércoles 17 de diciembre de 2025, se refirió al título de Junior, y todo lo que rodeó la final ante Tolima; criticó la ausencia del presidente de Dimayor en la final y a Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia, quien fue visto dialogando con un representante de futbolistas.
Carlos Antonio Vélez
JUNIOR, DE LEJOS EL MEJOR EN LA FINAL
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de diciembre de 2025, analizó el título de Junior y se refirió a varios de sus matices.