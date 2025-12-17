Logo Deportes RCN Vertical
JUNIOR, DE LEJOS EL MEJOR EN LA FINAL

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de diciembre de 2025, analizó el título de Junior y se refirió a varios de sus matices.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del miércoles 17 de diciembre de 2025, se refirió al título de Junior, y todo lo que rodeó la final ante Tolima; criticó la ausencia del presidente de Dimayor en la final y a Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia, quien fue visto dialogando con un representante de futbolistas.

