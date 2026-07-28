¿Carlos Bacca no será el último? Deportivo Cali sigue tras un nuevo atacante

La llegada de Carlos Bacca ilusionó a la afición del Deportivo Cali, pero todo indica que el mercado de fichajes del conjunto azucarero todavía no está cerrado. Según reveló el periodista Carlos Arturo Arango, conocido como 'El Petiso', el club continúa trabajando en la incorporación de otro jugador para fortalecer su frente de ataque.

La dirigencia y el cuerpo técnico continúan evaluando opciones con el objetivo de conformar un plantel competitivo que permita al Deportivo Cali recuperar el protagonismo en la Liga BetPlay durante el segundo semestre del año.

Deportivo Cali no se conforma: busca otro delantero pese al acuerdo con Carlos Bacca

Durante una intervención en 'Zona Libre de Humo', el comunicador explicó que la eventual contratación de Bacca responde a una oportunidad de mercado y que su llegada no modifica los planes deportivos de la institución.

“Es sencillo, Carlos Bacca llega a muy bajo costo, con un vínculo inicial de cinco meses. Hoy en Deportivo Cali hay delanteros por encima de él. Ahora bien, es goleador y con ese tipo de atacantes, y más con tanta experiencia, es mejor ser prudente y verle”, aseguró Arango.

Las declaraciones del periodista dejan entrever que el cuerpo técnico no considera al experimentado atacante como la única solución ofensiva para el segundo semestre, sino como una alternativa que deberá demostrar su nivel una vez se oficialice su incorporación.

Pese al acuerdo con Carlos Bacca, Deportivo Cali seguiría buscando otro atacante para reforzar su plantilla

Además, Arango reveló que el Deportivo Cali mantiene abierta la búsqueda de un futbolista con características diferentes para completar la plantilla.

“Nota: Siguen tras extremo”, agregó el comunicador, dando a entender que la prioridad en los próximos días será encontrar un jugador que aporte velocidad y desequilibrio por las bandas.

De esta manera, aunque el principio de acuerdo con Carlos Bacca representa uno de los movimientos más importantes del mercado en el fútbol colombiano, el cuadro verdiblanco no da por finalizada su participación en la ventana de fichajes.