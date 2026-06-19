Carlos Bacca rompió su silencio y lanzó mensaje a Junior sobre su futuro

El futuro de Carlos Bacca continúa siendo uno de los temas que más atención genera entre los aficionados del Junior de Barranquilla. Aunque todo apunta a que el histórico delantero no renovará su contrato con el club rojiblanco, el atacante dejó claro que una eventual salida no significará el final de su carrera profesional.

En declaraciones al medio "Solo Junior", Bacca explicó que las negociaciones con la dirigencia no se han estancado por motivos económicos, desmintiendo una de las versiones que más fuerza había tomado en las últimas semanas.

“El problema de Junior conmigo no es de plata, ellos lo saben, de mi contrato, don Fuad me llamó y me dijo hay esto. Si ese es el problema hubiera firmado hace un mes”, aseguró el goleador.

Carlos Bacca rompe el silencio sobre su futuro: “Si los directivos no lo ven así, voy a seguir jugando”

Las palabras del atacante dejan entrever que la decisión final pasa más por la confianza deportiva que el club tenga en él que por aspectos contractuales.

Bacca reconoció que su deseo es permanecer en la institución donde se convirtió en leyenda, pero también afirmó que está preparado para buscar nuevos desafíos si no recibe una propuesta de continuidad.

“Ellos, que me llamen, que tengan la intención, que ellos vean que yo puedo aportar. Si no, seguiré mi camino. Uno lo que anhela es retirarse con la camiseta de este club, y no ponerme otra camiseta, pero si los directivos no lo ven así, confío en Dios que voy a seguir jugando. Gracias a Dios hay cosas”, manifestó.

Bacca sorprende con su decisión: seguirá jugando aunque salga de Junior

La situación del delantero se produce en medio de una etapa de reestructuración para Junior. Tras conquistar la Liga BetPlay y sumar la estrella número 12 de su historia, la institución ya comenzó a definir la plantilla que afrontará la defensa del título y la Copa Libertadores 2027.

Según versiones de prensa en Barranquilla, la salida de Bacca sería una de las decisiones tomadas por la dirigencia. De concretarse, el atacante dejará la institución como el máximo goleador histórico del club, con 111 anotaciones en 256 partidos.