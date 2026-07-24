Con caras nuevas y tres bajas: así debutará Millonarios en la Liga BetPlay

Millonarios dejó todo listo para su estreno en la Liga BetPlay II-2026. El técnico Fabián Bustos dio a conocer la lista de 20 futbolistas convocados para recibir este sábado a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, en un compromiso que marcará el inicio del semestre para ambos equipos.

El encuentro se disputará este sábado desde las 6:10 p. m. en El Campín y será transmitido por Win Sports+.

Millonarios intentará arrancar el torneo con el pie derecho ante un Bucaramanga que también inicia un nuevo ciclo bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Peirano, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada.

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El conjunto embajador afrontará este primer reto con la necesidad de cambiar la imagen que dejó durante la primera mitad del año, cuando quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y no logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga.

Ahora, frente a su afición, buscará comenzar con una victoria que alivie la presión sobre el proyecto deportivo.

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen varios de los refuerzos para esta campaña. Los arqueros Javier Burrai y James Aguirre integran la lista, mientras que Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Jhomier Guerrero también recibieron el llamado y podrían tener protagonismo desde el inicio del campeonato.

La convocatoria confirma, además, las ausencias ya anunciadas por el cuerpo técnico. Andrey Estupiñán no podrá estar por la fecha de sanción que arrastra desde su paso por Deportes Tolima, mientras que Andrés Llinás deberá cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A ellos se suma Stiven Barreiro, quien continúa adelantando el proceso de inscripción y documentación para quedar habilitado.

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En defensa, Bustos contará con Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Samuel Martín, Cristian Uparela y Jhomier Guerrero como alternativas para conformar la última línea.

En el mediocampo destacan Rodrigo Ureña, David Macalister Silva, Mateo García, Stiven Vega y Carlos Daniel Quintero, acompañados por el regreso de Daniel Ruiz.

La ofensiva estará encabezada por Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, quienes estarán acompañados por Julián Angulo y Francisco Chaverra, dos variantes que buscarán aportar velocidad y desequilibrio.