Con todo por la remontada: Nacional reveló su formación para la final

Atlético Nacional ya tiene todo listo para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto verdolaga confirmó su formación titular para recibir a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en el compromiso de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2026-I.
El equipo dirigido por Diego Arias afrontará una difícil misión tras caer 3-0 en el encuentro de ida disputado en el estadio Romelio Martínez. En aquella noche, Junior fue contundente y construyó una ventaja considerable gracias a la anotación de Brayan Castrillón y al doblete del experimentado Luis Fernando Muriel, figuras de la victoria rojiblanca.
Ahora, ante su afición y en uno de los escenarios más emblemáticos del país, Nacional buscará apelar a la épica para intentar revertir la serie y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el título. Para ello, Arias apostó por una nómina con vocación ofensiva, consciente de que necesita marcar desde los primeros minutos para reducir la diferencia y aumentar la presión sobre el rival.
Nacional se juega la temporada: así formará ante Junior en la final
Del otro lado estará el Junior de Alfredo Arias, que llega a Medellín con la tranquilidad que le otorga la amplia ventaja conseguida en Barranquilla. Sin embargo, en el conjunto tiburón saben que los 90 minutos en el Atanasio Girardot exigirán máxima concentración para evitar cualquier reacción del cuadro antioqueño.
La expectativa es enorme entre ambas aficiones. Nacional confía en el respaldo de su público para protagonizar una remontada histórica, mientras que Junior buscará administrar la ventaja y dar el paso definitivo hacia un nuevo campeonato. Todo está servido para una final cargada de tensión, emociones y la lucha por la primera estrella del año.
Titulares de Atlético Nacional
15. Castillo
16. Tesillo
4. Haydar
6. Román
20. Casco
21. Campuzano
8. Uribe
19. Rengifo
29. Sarmiento
13. Rodríguez
9. Morelos
Suplentes
44. Cataño
3. Parra
14. Marín
80. Zapata
31. Ríos
10. Cardona
7. Moreno
27. Asprilla
17. Arango
Director Técnico: Diego Arias.