Con todo por la remontada: Nacional reveló su formación para la final

Atlético Nacional ya tiene todo listo para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto verdolaga confirmó su formación titular para recibir a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en el compromiso de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2026-I.

El equipo dirigido por Diego Arias afrontará una difícil misión tras caer 3-0 en el encuentro de ida disputado en el estadio Romelio Martínez. En aquella noche, Junior fue contundente y construyó una ventaja considerable gracias a la anotación de Brayan Castrillón y al doblete del experimentado Luis Fernando Muriel, figuras de la victoria rojiblanca.

Ahora, ante su afición y en uno de los escenarios más emblemáticos del país, Nacional buscará apelar a la épica para intentar revertir la serie y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el título. Para ello, Arias apostó por una nómina con vocación ofensiva, consciente de que necesita marcar desde los primeros minutos para reducir la diferencia y aumentar la presión sobre el rival.

Nacional se juega la temporada: así formará ante Junior en la final

Del otro lado estará el Junior de Alfredo Arias, que llega a Medellín con la tranquilidad que le otorga la amplia ventaja conseguida en Barranquilla. Sin embargo, en el conjunto tiburón saben que los 90 minutos en el Atanasio Girardot exigirán máxima concentración para evitar cualquier reacción del cuadro antioqueño.

La expectativa es enorme entre ambas aficiones. Nacional confía en el respaldo de su público para protagonizar una remontada histórica, mientras que Junior buscará administrar la ventaja y dar el paso definitivo hacia un nuevo campeonato. Todo está servido para una final cargada de tensión, emociones y la lucha por la primera estrella del año.

Titulares de Atlético Nacional

15. Castillo

16. Tesillo

4. Haydar

6. Román

20. Casco

21. Campuzano

8. Uribe

19. Rengifo

29. Sarmiento

13. Rodríguez

9. Morelos

Suplentes

44. Cataño

3. Parra

14. Marín

80. Zapata

31. Ríos

10. Cardona

7. Moreno

27. Asprilla

17. Arango

Director Técnico: Diego Arias.