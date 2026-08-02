"Critiquen ahora todo lo que quieran": mensaje en Junior tras perder con Millonarios

Junior de Barranquilla ha tenido un mal inicio de temporada en el segundo semestre de 2026 al registrar derrotas ante Deportes Tolima y Millonarios en la Liga BetPlay y quedar eliminado de la Copa BetPlay al ser superado por Barranquilla Fc en la fase 1B.

En la noche del sábado 1 de agosto, el equipo 'rojiblanco' sufrió un duro revés en condición de local, luego de caer 0-1 ante Millonarios, por lo que se ubica en las últimas posiciones del campeonato con cero unidades.

Luego del compromiso, algunos jugadores hicieron una autocrítica, con la que reconocieron los errores, aunque también se mostraron confiados en recuperar terreno.

"Qué critiquen"

Mauro Silveira, guardameta de Junior, que ha sido figura en los dos últimos semestres, aceptó el enojo de la hinchada y las críticas, pero al mismo tiempo dejó claro que el plantel de jugadores trabajará para volver a conquistar el título.

"Critiquen ahora todo lo que quiera, pero vamos a intentar a fin de año volver a conquistar el triunfo", dijo.

Silveira también aceptó que el inicio de los torneos siempre le ha costado a Junior, pero destacó que el objetivo será entrar al grupo de los ocho.

"A nosotros nunca nos va bien al inicio. Tenemos que apuntar a los ocho y ahí como hemos demostrado en los últimos dos campeonatos", afirmó.

Finalmente, el guardameta uruguayo le pidió a la afición no dejar de confiar y también explicó lo que debe hacer Junior para mejorar.

"Que tienen que estar enojados, pero no dejen de confiar en nosotros, así empezamos los campeonatos pasados y lo hemos demostrados, levantamos dos estrellas en un año, sigan viniendo y apoyando", puntualizó.

"Lo más importante es volver a tener confianza, volver a jugar, tenemos un equipo de buen pie, es eso, volver a tener confianza y nada más", agregó.