¿Cuándo comienza la Liga BetPlay-II de 2026?

Terminó la actividad oficial de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano en la noche del lunes 8 de junio con la consagración de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga BetPlay-I de 2026, después de derrotar en la gran final a Atlético Nacional.

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Ahora, la competencia del FPC entrará en receso, teniendo en cuenta el desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA en la que participará la Selección Colombia, que hace parte del grupo K y se medirá con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.

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A pesar de que todas las miradas estarán puestas en la Copa del Mundo, los equipos del Fútbol Profesional Colombiano empieza trabajos de cara a la actividad del segundo semestre, en el que se definirán los campeones de la Liga BetPlay-II y la Copa BetPlay.

Según el calendario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) la competencia dará inicio en la semana del 21 al 23 de julio con los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

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En cuanto la Liga BetPlay, se tiene previsto que la primera fecha se lleve a cabo el fin de semana del 25-26 de julio.

De esta manera, la actividad del balompié colombiano se reanudará pocos días después de la final de la Copa del Mundo, que está programada para el domingo 19 de julio.

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Según el calendario de la Dimayor, la fase todos contra todos de la Liga BetPlay se extenderá hasta el 8 de noviembre y los cuadrangulares se desarrollarán desde el 14 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

La gran final tendría sus partidos de ida y vuelta el 8 y 12 de diciembre, respectivamente.