Cúcuta Deportivo recibe este lunes 23 de febrero a Deportes Tolima en el estadio General Santander en el partido que cierra la fecha 8 de la Liga BetPlay-I de 2026.

El equipo motilón afronta el compromiso con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen, teniendo en cuenta que registra tres empates y cuatro derrotas.

Con Richard Páez como director técnico, Cúcuta Deportivo tratará de hacerse fuerte en condición de local, ya que en el General Santander ha sufrido dos derrotas y dos empates.

Por otro lado, Deportes Tolima tratará de sacar puntos como visitante, a pesar de presentar una nómina alterna, ya que jugará el jueves contra Deportivo Táchira en la Copa Conmebol Libertadores.

Los ibaguereños registran 12 puntos en la Liga BetPlay, luego de tres victorias, tres empates y una derrota.

Cúcuta Vs Deportes Tolima EN VIVO hoy 23 de febrero - Liga BetPlay, fecha 8

El partido entre Cúcuta Deportivo contra Deportes Tolima por la fecha 8 de la Liga BetPlay se juega este lunes 23 de febrero a partir de las 4:00 de la tarde. El compromiso se puede ver EN VIVO por Win Sports +.