¡Todos cobijan a Mackalister! Emotiva reacción en Millonarios por su anotación

Millonarios volvió a la victoria en la Liga BetPlay, luego de varios compromisos donde los resultados fueron esquivos. Los embajadores ganaron 2 a 0 ante Deportes Tolima, en un partido que Fabián Bustos cambió el esquema, movió las piezas y se quedó con los 3 puntos, soñando con la clasificación a los playoffs de la competición.

A estas alturas, Millonarios no depende de si mismo para conseguir la clasificación. Pese a que está en la octava casilla, luego de su triunfo vs. Deportes Tolima, necesitan de resultados ajenos, como lo que ocurrirá en el clásico caleño y los partidos vs. DIM, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

En medio de la competición doméstica, Millonarios afrontará el reto a nivel internacional: tercera fecha de Copa Sudamericana vs. Sao Paulo, apuntándole a conseguir un resultado positivo.

Uno de los goles fue de David Mackalister Silva, quien lo festejó con todos sus compañeros y de manera emotiva. Mucho se ha hablado entorno al capitán, respecto a rumores y divisiones en el camerino, los cuales fueron desmentidos por parte del club.

Luego del partido de Millonarios, los jugadores de Millonarios le dieron ese respaldo al capitán, en medio de una situación familiar complicada.

Millonarios respaldó a David Mackalister Silva

Luego del compromiso vs. Deportes Tolima, Edgar Elizalde se refirió a la victoria y puntualizó en el tema de Mackalister “Bueno quizás no saben, no sé si pueda decirlo, pero bueno ya fue, lo digo. El padre de Macka está pasando por un tema de salud, nos tiene con la cabeza en ese tema. Bueno que haya hecho el gol, la emoción por eso. Como dijo Macka, ojalá lo haya visto el padre, para darle buena energía y alegría en ese proceso”.

Además, Jorge Arias dijo “Macka en lo personal está pasando por algo difícil y confiando en dios que lo va a respaldar. Nuestras oraciones van a estar para que salga de esta situación”.

VIDEO: respaldo a David Mackalister Silva de sus compañeros de Millonarios

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