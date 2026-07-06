De Santa Fe al extranjero: este sería el nuevo destino de 'Shirra' Mosquera

Independiente Santa Fe podría registrar una nueva baja de cara al segundo semestre de 2026. El extremo Edwin Stiven Mosquera, conocido como 'Shirra', estaría muy cerca de abandonar el equipo cardenal ante la falta de continuidad, apenas seis meses después de su llegada procedente del fútbol de Estados Unidos.

De concretarse el préstamo al fútbol venezolano, 'Shirra' buscará relanzar su carrera y recuperar continuidad, mientras Santa Fe liberaría un cupo en su plantel para seguir ajustando la nómina con miras al segundo semestre del año, en el que intentará volver a pelear por el título del fútbol colombiano y ser protagonista en los torneos internacionales.

Edwin 'Shirra' Mosquera dejaría Santa Fe: ya tendría definido su próximo destino

El atacante de 24 años no logró consolidarse en el esquema del conjunto bogotano y ahora analiza un cambio de aires con el objetivo de sumar más minutos y recuperar el protagonismo que tuvo en etapas anteriores de su carrera.

En las últimas horas surgieron dos versiones sobre el futuro del jugador. Inicialmente, Deportes Tolima apareció como uno de los clubes interesados en reforzar su plantilla con Mosquera, pensando en afrontar la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y, especialmente, los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto pijao vería en el extremo una alternativa para fortalecer las bandas y aportar desequilibrio en el frente de ataque.

El nuevo reto de 'Shirra' Mosquera: dejaría Santa Fe para jugar en Venezuela

Sin embargo, la información más reciente apunta a que el destino del futbolista estaría fuera del país. De acuerdo con el portal Actualidad Cardenal, Mosquera saldría de Santa Fe en condición de préstamo por un año y medio al UCV de Venezuela, operación que incluiría una opción de compra.

La posible salida llama la atención porque el atacante firmó contrato con Santa Fe en enero de 2026 por cuatro temporadas, luego de que el club adquiriera sus derechos deportivos al Atlanta United. Antes de vestir la camiseta cardenal, Mosquera también había tenido un paso discreto por Millonarios durante 2025.

En su etapa con Santa Fe disputó 17 partidos entre la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, registrando un gol y una asistencia, números que no fueron suficientes para ganarse un lugar fijo en la alineación titular.