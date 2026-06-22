Déinner Quiñones cambia de equipo: fue anunciado como nuevo refuerzo para la Liga BetPlay

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-2 empieza a tomar movimiento y uno de los nombres que genera expectativa es el de Déinner Quiñones.

El extremo colombiano fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Valledupar, club al que llega con el objetivo de convertirse en una de las principales armas ofensivas para la segunda mitad de la temporada.

Quiñones, reconocido por su velocidad, potencia y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, firmó contrato con el conjunto vallenato luego de su salida de Once Caldas.

El atacante afrontará un nuevo reto en su carrera, en un equipo que necesita mejorar sus números ofensivos y sumar puntos importantes para alejarse de la zona complicada de la tabla del descenso.

Déinner Quiñones tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay: llega con la misión de ser protagonista

La llegada del extremo representa una apuesta importante para Alianza Valledupar, que busca fortalecer su plantilla de cara a un semestre determinante.

Durante la primera parte del campeonato, el equipo tuvo dificultades para encontrar regularidad y uno de los aspectos que pretende mejorar es precisamente su producción ofensiva.

Además de Quiñones, el club también confirmó las incorporaciones del lateral Israel Alba y del joven delantero Leyner Palacios, movimientos con los que pretende darle mayor profundidad a su nómina y competir de mejor manera en la Liga BetPlay.

El nuevo refuerzo vallenato cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano. Sus primeros pasos profesionales los dio en Universitario de Popayán en 2013, donde rápidamente mostró sus condiciones ofensivas. Posteriormente pasó por Deportes Quindío y Deportes Tolima, equipo con el que debutó en la primera división.

Confirmado: Déinner Quiñones tiene nuevo club y ya firmó contrato en Colombia

Su talento y velocidad llamaron la atención de varios clubes y en 2018 llegó a Independiente Medellín, aunque poco después tuvo la oportunidad de dar el salto internacional al fútbol mexicano con Santos Laguna. En el cuadro azteca disputó 24 partidos y consiguió marcar un gol ante Cruz Azul.

Tras su experiencia internacional y diferentes etapas en el fútbol colombiano, Déinner Quiñones llega a Alianza Valledupar buscando recuperar protagonismo y convertirse en ese jugador desequilibrante que pueda marcar diferencia en el ataque.