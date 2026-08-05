Del penal fallado al gol: Leo Castro tuvo su revancha ante Pasto

Leonardo Castro pasó de la frustración a la celebración en cuestión de minutos. El delantero de Millonarios tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja desde el punto penal, pero Ederson Cabezas le ganó el duelo. Sin embargo, el atacante no se quedó lamentando la oportunidad desperdiciada y encontró rápidamente la manera de reivindicarse.

El partido ante Deportivo Pasto tenía a Millonarios como claro dominador y con ventaja de 1-0 gracias al cabezazo de Andrés Llinás. La presión del equipo local continuó durante el segundo tiempo y Castro tuvo una nueva oportunidad para inscribir su nombre en el marcador.

La acción que pudo convertirse en una pesadilla para el delantero llegó al minuto 34. Rodrigo Contreras fue derribado dentro del área y el árbitro decretó penalti a favor del conjunto bogotano. Castro tomó el balón y asumió la responsabilidad.

Perdón para Leonardo Castro: falló un penal y después apareció para marcar el 2-0 de Millonarios

El atacante ejecutó el lanzamiento con la pierna derecha, buscando la escuadra izquierda, pero Ederson Cabezas adivinó la dirección y realizó una gran atajada para mantener al Pasto con vida.

El penalti fallado pudo afectar la confianza del delantero, pero Castro tuvo una respuesta inmediata. Después del descanso, Millonarios mantuvo su intención ofensiva y continuó buscando espacios para aumentar la diferencia.

Rodrigo Contreras recibió el balón y encontró a Castro dentro del área. Esta vez el atacante no falló. Con la pierna derecha, definió desde el centro del área y colocó la pelota hacia el costado derecho de la portería para vencer a Cabezas y establecer el 2-0.

¡Redención total! Leo Castro falló un penal y después marcó el 2-0 de Millonarios

El festejo tuvo un significado especial para el delantero, que apenas 26 minutos antes había visto cómo el arquero del Pasto le negaba el gol desde los once pasos.

Castro transformó así la frustración en celebración y respondió de la mejor manera: con gol. Su capacidad para mantenerse en el partido después de fallar una pena máxima terminó siendo una de las historias principales del compromiso.

El 2-0 también reflejó la superioridad de Millonarios, que había generado numerosas ocasiones y encontró en su goleador la contundencia necesaria para ampliar la ventaja.