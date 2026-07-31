¿Demanda del Inter de Bogotá? Se sacude el América de Cali tras el partido en El Campín

América de Cali comenzó con victoria su camino en la Liga BetPlay II-2026, pero el resultado frente a Internacional de Bogotá podría quedar bajo revisión.

El conjunto capitalino habría presentado una reclamación ante la Dimayor por la 'presunta alineación indebida del lateral Yhormar Hurtado Torres', según lo reporta el diario El País de Cali.

La controversia estaría relacionada con la cantidad de clubes con los que el futbolista habría participado durante la actual temporada.

De acuerdo con la información conocida, Internacional de Bogotá argumentaría que Hurtado habría disputado partidos oficiales con tres equipos durante 2026: Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y posteriormente América de Cali.

Precisamente, este recorrido sería el fundamento de la reclamación que presuntamente habría presentado el conjunto bogotano ante los organismos correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión oficial que determine que América haya incurrido en una infracción o que establezca una eventual pérdida de puntos.

Internacional de Bogotá hace una petición ante la Dimayor que involucra al América de Cali

La discusión estaría relacionada con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA. La normativa contempla que un jugador puede ser inscrito con un máximo de tres clubes durante una misma temporada, aunque establece que, como regla general, solo puede disputar partidos oficiales con dos de ellos.

No obstante, el propio reglamento contempla excepciones, especialmente en situaciones relacionadas con asociaciones cuyas temporadas se desarrollan en periodos diferentes o se superponen. Por esa razón, el caso de Hurtado requeriría una revisión detallada de las fechas, competencias y condiciones bajo las cuales estuvo inscrito y actuó con cada club.

La presunta reclamación habría surgido después del partido disputado en El Campín, donde América se impuso 2-0 a Internacional de Bogotá en la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026. Jhon Édison Palacios y Yeison Guzmán marcaron los goles del conjunto dirigido por David González.

América de Cali recibe una noticia de Internacional de Bogotá tras el partido en El Campín

Por ahora, no se conoce una decisión oficial de la Dimayor ni un pronunciamiento público del América de Cali sobre la presunta demanda. La presentación de una reclamación no significa que la supuesta infracción esté comprobada ni que el resultado del encuentro vaya a ser modificado.

El caso deberá ser analizado por las autoridades competentes, el periodista Andrés Muñoz de Zona Libre de Humo, medio local, aseguró: "El martes Inter presentó una demanda por presunta alineación indebida contra #América. No cuestionan la inscripción del jugador, sino su participación, considerando que jugó partidos oficiales con dos equipos, por ello, no podía actuar con un tercero”.

Mientras se conoce una eventual determinación, América prepara su próximo compromiso frente a Boyacá Chicó, con la intención de mantener el buen comienzo deportivo conseguido ante Internacional.