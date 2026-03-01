Partido duro y complicado en el sur del país, Deportivo Pasto enfrentó en el estadio La Libertad a Cúcuta Deportivo, encuentro válido por la novena fecha de la Liga Betplay. Victoria 3-2 al Cúcuta Deportivo.

Pasto abrió el marcador al minuto 31 del primer tiempo, después de varias oportunidades, Pasto consiguió abrir el marcador con un gran remate de Andrey Estupiñán. La pelota quieta fue determinante para encontrar el empate en el marcador con un remate de Brayan Córdoba.

El calendario se mueve para los líderes de la Liga con 18 puntos: lunes 9 de marzo, Pasto recibe al América, el viernes 13 visita el Palo Grande para jugar contra Once Caldas y recibirá el 18 marzo a Boyacá Chicó. Por su parte Cúcuta visita a Millonarios, recibe al Deportivo Cali y visita Llaneros.

Pasto no deja dudas en casa: derrotó a Cúcuta Deportivo

El partido se veía bastante duro, tosco, se guapeaba cada pelota, pero finalmente el equipo local terminó desequilibrando el resultado con un gol a quince minutos del final que volvió a apagar la ilusión del equipo visitante.

Una gran jugada tejida desde la mitad de la cancha hasta la izquierda del ataque volcánico, con pierna izquierda de Andrey Estupiñán para que Santiago Córdoba se adelante a la defensa y marque el gol de la victoria.

La fiesta no terminó allí, las transiciones rápidas son fundamentales en el equipo de Jonathan Risueño, el centro delantero volvió a ser fundamental, Córdoba pivoteó una pelota al borde del área para que el jugador Brayan Gil, quien venía desde el banco, marcada desde fuera del área un golazo para decretar el 3-1.

Con el partido ya resuelto, el equipo visitante logró descontar, el encuentro terminó 3-2, el equipo volcánico rápidamente se posicionó como líder con 18 puntos, Inter de Bogotá empató en su visita a Águilas: 0-0.

Victoria de Pasto 3-2: Andrey Estupiñán fue la figura del encuentro contra Cúcuta

Al término del encuentro Andy Estupiñan habló del partido: "Seguir trabajando porque queremos seguir en lo más alto de la tabla. Por ahí un equipo que también juega muy bien, encontró el gol. Con eso les dio un poco de fuerza, pero bueno".

El goleador abrió el camino: "Lo importante es que seguimos con la tranquilidad, seguimos trabajando y por ahí llegó el golazo de Mayer, que lo viene haciendo en las prácticas, vienen jugando muy bien y nada, contento de que también hoy entre y nos aporte con gol".

Sobre el próximo partido contra los diablos rojos aseguró: "sabemos que América un equipo grande, un equipo muy bueno que viene haciendo las cosas muy bien con el profe David. Pero pues bueno, ya ahorita llegar a descansar y nada, en la semana a trabajar porque como te digo, necesitamos estar en lo más alto de la tabla y para eso hay que pensar en ganarle a América acá".