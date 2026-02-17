Logo Deportes RCN Vertical
Independiente Medellín

Deportes RCN en vivo: A Un Toque con Malher Tressor Moreno y Sebs

Tarde poderosa, previo al juego de Copa Libertadores.
Sergio Cortés

En A Un Toque, 17 de febrero

Independiente Medellín se juega un duelo crucial, correspondiente a la fase 2 de la Copa Libertadores. El elenco poderoso disputará el juego de ida vs. Liverpool de Uruguay, como visitante.

Dos perspectivas, dos puntos de vista. Malher Tressor Moreno, exjugador del Medellín y Un Tal Sebs, creador de contenido e hincha del poderoso, hablarán del sueño continental.

