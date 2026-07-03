Deportivo Cali está a un paso de anunciar a su refuerzo más esperado

Deportivo Cali está muy cerca de concretar uno de los fichajes más importantes del mercado de cara al segundo semestre de 2026. Todo apunta al regreso de Nicolás Benedetti, un viejo conocido de la afición azucarera que volvería al club tras más de seis años de carrera en el fútbol internacional.

Con la inminente llegada de Nicolás Benedetti, el Deportivo Cali envía un mensaje claro: quiere volver a ser protagonista del fútbol colombiano y luchar por el título en el segundo semestre de 2026.

El conjunto dirigido por Rafael Dudamel continúa reforzando su plantilla con el objetivo de dejar atrás las discretas campañas recientes y recuperar el protagonismo en la Liga BetPlay. En ese proceso, la llegada de Benedetti se perfila como el movimiento estelar de la institución.

Un regreso de peso está muy cerca de concretarse en el Deportivo Cali

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, la dirigencia verdiblanca ya tiene acordados casi todos los detalles con el volante vallecaucano, quien habría aceptado regresar al equipo donde dio el salto al profesionalismo.

El futbolista arribaría este fin de semana a Cali para presentar los exámenes médicos y, posteriormente, firmar su contrato.

El periodista Carlos Arturo Arango de Cali, conocido como 'Petiso' Arango, reveló que la negociación avanzó gracias al fuerte vínculo que Benedetti mantiene con el club.

Nicolás Benedetti vuelve al Deportivo Cali: revelan el detalle que destrabó el fichaje

"La inminente llegada de Nico Benedetti al Deportivo Cali se logra por el afecto del jugador por la institución y por la amistad e intermediación de Daniel Azcárate, su amigo y representante, además de la amistad del profesor Dudamel, quien también ha dialogado mucho con Nico", aseguró en sus redes sociales.

Benedetti regresa después de una extensa experiencia en el exterior, donde defendió las camisetas del América de México y otros clubes del fútbol mexicano, además de tener un paso por el balompié español.

Su talento, visión de juego y conocimiento del entorno lo convierten en una de las principales apuestas del Cali para pelear nuevamente por los primeros lugares.

Hasta el momento, el club ya confirmó las incorporaciones de los defensores Layser Chaverra y Kalazan Suárez, además de las renovaciones de Fabián Viáfara y Avilés Hurtado. En contraste, varios jugadores abandonaron la institución como parte de la renovación de la plantilla.