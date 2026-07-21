Deportivo Cali está a un paso de cerrar un esperado fichaje: "principio de acuerdo"

Deportivo Cali continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su plantilla para el segundo semestre de 2026. Este martes, el club azucarero confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con el futbolista argentino Leonardo "Leo" Suárez, quien está cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto vallecaucano.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que la vinculación del atacante aún depende de la realización y aprobación de los exámenes médicos, además del cumplimiento de los términos contractuales acordados entre ambas partes. Una vez se complete ese proceso, el jugador se incorporará al plantel profesional dirigido por el cuerpo técnico del Deportivo Cali.

Por ahora, la llegada de Suárez permanece en la etapa final de la negociación. Si supera satisfactoriamente los exámenes médicos y se firman los documentos correspondientes, el futbolista se convertirá en nuevo refuerzo del Deportivo Cali, que espera cerrar cuanto antes una incorporación que genera expectativa entre sus aficionados.

Deportivo Cali anuncia principio de acuerdo con Leonardo Suárez para reforzar su ataque

Con este movimiento, el cuadro verdiblanco busca potenciar su frente de ataque de cara a los retos del segundo semestre, en el que disputará la Liga BetPlay y buscará recuperar protagonismo en el campeonato colombiano.

Aunque el club no entregó detalles sobre la duración del contrato ni sobre las condiciones de la negociación, sí dejó claro que informará oportunamente cuando el proceso quede formalizado y el futbolista sea presentado oficialmente.

Leonardo Suárez, de nacionalidad argentina, llegaría como una de las apuestas del Deportivo Cali para reforzar el sector ofensivo gracias a su capacidad para desempeñarse como extremo o mediapunta, posiciones en las que ha destacado a lo largo de su carrera.

Leonardo Suárez, cada vez más cerca del Deportivo Cali: esto falta para su llegada

Leonardo "Leo" Suárez es un extremo argentino de 29 años, reconocido por su habilidad en el uno contra uno, su velocidad y su buena pegada con la pierna izquierda. Formado en las divisiones menores de Boca Juniors, fue una de las grandes promesas del fútbol argentino y pasó por las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20, con las que conquistó los Sudamericanos de las categorías Sub-17 y Sub-20.

Antes de debutar con el primer equipo de Boca, fue transferido al Villarreal de España, donde inició su experiencia europea. Posteriormente jugó en Real Valladolid y Mallorca, antes de regresar al 'Submarino Amarillo'.

En 2020 dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta del América, club con el que tuvo destacados momentos. Más adelante pasó por Santos Laguna, Pumas de la UNAM y Estudiantes de La Plata.