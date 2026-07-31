Deportivo Cali quiere dar otro golpe en Liga BetPlay: ya piensa en Independiente Medellín

Kalazán Suárez se prepara para asumir un nuevo reto en su carrera con el Deportivo Cali. El defensor habló en el programa Despierta Win, de Win Sports para la periodista sobre sus expectativas y, especialmente, sobre el próximo partido contra Independiente Medellín.

El futbolista destacó la evolución que ha tenido durante sus primeros años como profesional y la ilusión que le genera llegar al Deportivo Cali.

“La verdad que se nota el crecimiento que he tenido, pues en mi corta carrera, la verdad que estar aquí pues me hace mucha ilusión, es un bonito reto”, aseguró Kalazán, quien también manifestó su intención de aprovechar las experiencias adquiridas en sus anteriores equipos.

De esta manera, Kalazán Suárez afronta con ilusión su nueva etapa y ya tiene claro el objetivo inmediato: ayudar al Deportivo Cali a conseguir una victoria ante el Medellín.

Kalazán Suárez habló del reto ante Medellín y dejó claro el objetivo del Deportivo Cali

El defensor tendrá ahora la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Rafael Dudamel, entrenador al que destacó por su trayectoria y los títulos que ha conseguido.

“Es un gran técnico, su carrera pues ha conseguido grandes logros, grandes títulos en los clubes donde ha tenido la oportunidad de estar y bueno, como te digo, vengo a aprender mucho de él”, afirmó.

Kalazán también explicó que una de sus prioridades será identificar los aspectos que necesita mejorar para continuar creciendo como futbolista: “A corregir esos detalles que deba mejorar, que me puedan servir para mi crecimiento y no tratar de crecer mucho con las tareas que él me ponga”, señaló durante la entrevista.

Deportivo Cali va por los tres puntos ante Medellín: se juega la segunda fecha del FPC

Más allá de su llegada al Deportivo Cali, el jugador ya tiene la mirada puesta en uno de los próximos desafíos del equipo: el partido frente a Independiente Medellín.

El nuevo refuerzo azucarero reconoció la dificultad del compromiso y destacó las cualidades de la plantilla dirigida por el conjunto antioqueño.

“Claramente, entendiendo de que vamos a enfrentar a un gran rival, como lo es el Independiente de Medellín, sabemos las cualidades que ellos tienen, sus capacidades, los grandes jugadores que tienen”, manifestó.

Sin embargo, Kalazán considera que Deportivo Cali tiene argumentos para competir y buscar un resultado positivo en territorio antioqueño. La idea será aprovechar sus propias fortalezas para neutralizar las virtudes del rival.

“Con nuestras cualidades, nuestras fortalezas, contrarrestar esas fortalezas de ellos y poder traernos los tres puntos de Medellín”, concluyó el futbolista en Despierta Win.