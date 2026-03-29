Atlético Nacional afronta este domingo una de sus salidas más exigentes del semestre cuando visite a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad (6:20 p.m.), en un duelo que podría definir no solo el liderato de la Liga BetPlay-I, sino también la clasificación anticipada a los cuadrangulares. Con ambos equipos igualados en 27 puntos, el ganador llegará a 30 unidades y dará un paso firme hacia la siguiente fase.

Duelo de líderes en la Liga Betplay: Nacional visita al Pasto

El conjunto verdolaga llega con una ventaja estadística importante: acumula nueve visitas consecutivas sin perder en Pasto y completa 16 partidos invicto frente al cuadro nariñense. La última derrota ante este rival se remonta a marzo de 2019, lo que respalda el dominio reciente del equipo antioqueño en este enfrentamiento.

Sin embargo, el contexto actual dista de ser favorable. Nacional atraviesa un momento de alta presión tras la eliminación ante Millonarios en la Copa Sudamericana y la reciente goleada 3-0 sufrida frente a Cruz Azul en un amistoso internacional. Estos resultados han generado fuertes críticas por parte de la hinchada, que ha manifestado su inconformidad con el rendimiento del equipo y las decisiones del cuerpo técnico.

La tensión incluso se trasladó al plano personal, con un cruce entre Dairon Asprilla y algunos aficionados, reflejo del ambiente enrarecido que rodea al club. En ese sentido, el compromiso en Pasto se presenta como una oportunidad clave para recomponer la relación con la afición y recuperar confianza.

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional EN VIVO: goles - fecha 14

En lo deportivo, Nacional tendrá bajas sensibles: no contará con David Ospina, convocado a la Selección Colombia, ni con varios jugadores afectados por molestias físicas, entre ellos William Tesillo y Jorman Campuzano. Además, Nicolás Rodríguez continúa apartado por asuntos extradeportivos. Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de Win Sports +. Para detalles e información online en Deportes RCN.