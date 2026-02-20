Duelo de extremos en la Liga BetPlay I-2026. Deportivo Pereira recibirá a Deportivo Pasto en un compromiso que enfrenta a uno de los coleros del campeonato con uno de los líderes del torneo. La cita será en Armenia, debido al cierre del estadio Hernán Ramírez Villegas, un contexto que añade presión al conjunto matecaña.

Uno de los líderes del campeonato visita a uno de los coleros: Pereira

El equipo dirigido por Arturo Reyes llega urgido de resultados. No ha ganado en sus primeros seis partidos y, más allá de los inconvenientes administrativos que han rodeado al club, su principal problema ha sido futbolístico: puntos que se han escapado en los minutos finales. En la jornada anterior igualó 1-1 frente a Independiente Medellín, en otro partido que dejó sensaciones encontradas.

Al frente estará el sólido Pasto de Jonathan Risueño, que suma 14 puntos de 18 posibles y comparte la cima con Inter Bogotá. Los volcánicos vienen de empatar 1-1 precisamente ante ese rival directo y ahora apuntan a sumar de a tres para adueñarse del liderato en solitario.

Mientras Pereira busca su primera victoria para salir del fondo de la tabla y recuperar confianza, Pasto intentará imponer su regularidad y buen momento colectivo. Un choque de necesidades opuestas que puede marcar el rumbo de ambos en el arranque del campeonato.

Alineaciones probables de Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Walmer Pacheco, Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Ederson Moreno; Yuber Quiñones, Gustavo Torres y Marco Pérez. DT: Arturo Reyes

Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Mayer Gil, Hárrinson Mancilla, Matías Pisano; Yéiler Góez, Jóider Micolta y Wilson Morelo. DT: Jonathan Risueño

Hora: 8:30 p.m.

Dónde ver: Win y Win+