Dimayor aprobó el Torneo de Reservas: ¿cómo y cuándo comenzará el campeonato Sub 23?

En medio de la creciente preocupación por la falta de oportunidades para futbolistas jóvenes, la Dimayor dio un paso clave al aprobar en asamblea la creación de un torneo de reservas Sub-23, una iniciativa que busca reactivar el desarrollo competitivo y atender el problema de desempleo en el balompié nacional.

El nuevo campeonato, que revive el formato disputado entre 1978 y 1981, surge como respuesta a la reciente decisión de limitar a 25 jugadores las plantillas de los clubes para la temporada 2026.

Esta medida dejó a decenas de futbolistas sin espacio en los equipos profesionales, especialmente jóvenes que no lograron consolidarse en medio de la alta competencia y la presencia de refuerzos extranjeros.

¿Cómo se disputaría el campeonato de la Sub 23?

La propuesta contempla la participación de 36 clubes del fútbol colombiano, tanto de primera como de segunda división, distribuidos en cuatro regiones con el fin de optimizar la logística y reducir costos operativos, a partir del 2027.

Además, cada equipo tendría la posibilidad de incluir hasta cinco jugadores que no estén teniendo minutos en la Liga, con el objetivo de mantenerlos en ritmo competitivo.

Desde los clubes, la iniciativa fue bien recibida. En días pasados, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, confirmó el impulso del proyecto: “ha nacido una nueva idea: hacer un campeonato Sub-23 que permita darles opción a jugadores que pueden llegar al equipo profesional”, señaló.

El torneo, que aún espera su oficialización y calendario definitivo, la Dimayor busca equilibrar el sistema, ofrecer continuidad a los jóvenes y fortalecer el proceso formativo en el fútbol colombiano.