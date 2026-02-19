¡Agéndese! Dimayor confirma los nuevos horarios de Millonarios en El Campín

Dimayor confirmó mediante sus redes sociales los cambios en la programación para las Fechas 9, 14 y 16 de la Liga Betplay. El equipo albiazul, principal beneficiado por la medida.

Millonarios cambia el horario del partido contra Deportivo Pereira

En las últimas horas se dio a conocer que Sencia reprogramó el concierto de música popular que estaba programado para el próximo 28 de febrero y ahora se llevará a cabo un mes después, quedando para el 28 de marzo.

Millonarios se movió rápido ante la Dimayor y se modificó la fecha de su partido contra Deportivo Pereira, duelo de la jornada 9 de la Liga BetPlay que estaba para el martes 24 de febrero y que ahora se disputará el jueves 26 de febrero a las 7:30 p. m.

Adicionalmente se dio a conocer que el partido que se juega después del concierto, se disputa el lunes 30, también en El Campín, ahora a las 8:20 p. m.

Sergio Mosquera confesó el sueño de Radamel Falcao en Millonarios

El defensor antioqueño de 32 años, quien llegó a Millonarios en julio del 2024, estuvo en diálogo con el programa de YouTube ‘A Un Toque’ de Deportes RCN y dejó claro el honor que le significa jugar con una figura como la de Radamel Falcao García, quien representa una motivación extra para salir campeón y cumplir ese deseo que tanto anhela el ‘Tigre’ en Millonarios.

“Yo creo que tener esa clase de jugadores en cualquier plantilla es algo muy valioso, muy grato, tenerlo de vuelta aumenta más el reto que asumimos, tanto él como todos de poderlo ver en algunos meses alzar la copa, junto con nosotros poderlo acompañar a cumplir ese deseo”, dijo Mosquera.