Sencia está en jaque: la solicitud de Dimayor y Santa Fe para cuidar El Campín

Durante los últimos días, Sencia se ha convertido en tema de discusión de todos los relacionados con el fútbol capitalino, teniendo en cuenta el pésimo estado de la grama del estadio Nemesio Camacho, haciendo que los juegos programados por la Dimayor en Bogotá fueran aplazados y se viera afectado el calendario del fútbol profesional colombiano.

Ante los diferentes comentarios y comunicados de prensa que han dado a conocer en las últimas horas, Dimayor realizó una petición a Sencia para poder recuperar la grama del estadio de Bogotá y poder así cumplir con los compromisos que tienen los equipos bogotanos durante el 2026.

Dimayor pidió cancelar el concierto en El Campín

Por medio de un comunicado, el máximo ente del fútbol colombiano solicitó a Sencia cancelar el concierto que está programado para el 28 de febrero; con el fin de cuidar el gramado del estadio Nemesio Camacho y que los equipos puedan cumplir con los partidos en condición de local.

“Desde DIMAYOR hicimos un enorme esfuerzo aplazando los próximos partidos a disputarse en el Campín, sacrificando la competencia, su calendario y la planificación que se tuvo antes de iniciar el semestre. Esperamos, de la misma manera, que Sencia tenga la dignidad y el carácter de cancelar el concierto que tienen planificado para el 28 de febrero”, aseguró Dimayor.

Cabe mencionar que el concierto que está programado es pa’ gozar y cantar 2.0, el cual tendrá artistas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Calibre 50, Álzate entre otros, además, la mayoría de la boletería ya se encuentra agotada, por lo que comienza a generar preocupación en todos los seguidores.

Santa Fe solicitó cancelar el concierto en Bogotá

Otra de las entidades que mostró preocupación por el estado de la grama fue Independiente Santa Fe, que por medio de su presidente Eduardo Méndez solicitó cordialmente a Sencia cancelar el concierto anteriormente mencionado, esto con el fin de que el cuadro cardenal no tenga ninguna sanción al momento de enfrentar la Copa Libertadores.

“Dicen que paran acciones hasta el 27 de febrero, pero no están sacrificando nada porque el siguiente concierto programado es el 28 de febrero (…) Sencia es un negocio, a ellos solo les importa producir plata y por eso hay sobre cargas en estas actividades”, agregó el presidente de Independiente Santa Fe.