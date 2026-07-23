Dudamel lanzó una contundente advertencia antes del debut del Cali: “No podemos…”

Deportivo Cali arranca este viernes su camino en la Liga BetPlay-II 2026 con la convicción de ser protagonista desde la primera jornada.

El equipo vallecaucano, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, recibirá a Jaguares en uno de los compromisos que marcarán el comienzo del campeonato, con un técnico que dejó claro que la clasificación a los cuadrangulares no es negociable.

Con ese mensaje, el Deportivo Cali buscará iniciar con el pie derecho un semestre en el que aspira a volver a pelear por el título y consolidar el proyecto encabezado por el técnico venezolano.

Rafael Dudamel fija el objetivo del Deportivo Cali: “No podemos darnos el lujo de estar fuera de los ocho”

En la antesala del debut, Dudamel aseguró que el grupo llega preparado para afrontar el reto tras varias semanas de trabajo y que la ilusión del plantel es competir desde el primer partido.

“Siento que ya desde hace una semana, 10 días atrás, estamos listos para comenzar a competir y llegó el día, ya estamos a un poquito más de 24 horas de comenzar a jugar. Los objetivos son muy claros para nosotros”, afirmó el entrenador.

El estratega no ocultó las metas que se trazó el club para este semestre y fue enfático al señalar que el primer paso es instalarse entre los ocho mejores del torneo.

“No podemos darnos el lujo de estar fuera de los ocho, es decir, nuestro principal objetivo es en primera instancia clasificar a los cuadrangulares y de ahí en más saber que con la clasificación va a ser sinónimo de estar en un buen nivel y de luego poder pelear campeonato”, explicó.

El mensaje de Dudamel antes del debut del Cali que ilusiona a la hinchada

Dudamel también reconoció que algunos rivales parten con ventaja por la continuidad de sus proyectos deportivos, mencionando a equipos como Atlético Nacional, Junior, Independiente Santa Fe y Once Caldas, que han mantenido una base de trabajo durante varias temporadas.

Pese a ello, el técnico confía en el potencial del plantel que conformó el Deportivo Cali para este semestre.

“Hoy somos una muy buena nómina, se ha confeccionado una buena nómina y nuestro esfuerzo diariamente es convertirnos en ser un gran equipo. Es convertirnos en ser un gran equipo y que jornada tras jornada podamos ir creciendo en cada una de nuestras líneas. La Liga y la Copa son desde ya objetivos deseados por la institución y por nosotros como plantel”, manifestó.

Además de pensar en el torneo local, el entrenador recordó que el equipo ya superó la fase de grupos de la Copa BetPlay y espera conocer a su próximo rival.

“Ya pasamos y de muy buena forma la fase de grupos de la Copa y ahora esperando el ganador entre Nacional y Tigres. Pero sabemos que mañana contra Jaguares es el primer momento en donde tenemos que demostrar cuáles son todas nuestras ambiciones”, concluyó Dudamel.