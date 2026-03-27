Duelo por la punta de la Liga: itinerario de Nacional para visitar al Pasto

Atlético Nacional afronta un exigente compromiso este domingo cuando visite al Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, en un duelo clave entre líderes por la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026. El conjunto verdolaga buscará consolidar su buen momento frente a un rival que también atraviesa una campaña sólida y que se ha hecho fuerte en condición de local.

Atlético Nacional cayó 0-3 frente a Cruz Azul en un partido amistoso disputado este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California, en una noche en la que el equipo colombiano nunca logró acomodarse en el campo y terminó superado con claridad por el conjunto mexicano.

Duelo de líderes en la Liga Betplay: Nacional visita al Deportivo Pasto en La Libertad

El equipo dirigido por Diego Arias llega respaldado por una racha positiva y un historial reciente favorable ante Pasto. Nacional acumula nueve partidos consecutivos sin perder frente al conjunto nariñense, un dato que refuerza su candidatura en un duelo que promete intensidad de principio a fin.

Más allá de las estadísticas, el partido enfrenta a dos equipos que han mostrado regularidad en el campeonato. Pasto, con el respaldo de su afición y la altura como aliada, intentará imponer condiciones desde el inicio, mientras que Nacional apostará por su experiencia y profundidad de plantilla para manejar los tiempos del compromiso.

En ataque, el cuadro antioqueño cuenta con referentes como Alfredo Morelos, uno de los máximos goleadores del equipo y del campeonato. Nacional acumula un buen registro jugando en Pasto: 33 partidos jugados, 13 victorias, 10 empates y 10 derrotas.

El equipo viaja a la ciudad de Pasto en horas de la mañana, entrenarán en la capital nariñense en horas de la tarde de este sábado 28, el partido será el domingo y lunes sobre el mediodía día retornará a Medellín.

El choque, programado para las 6:20 p.m., no solo pondrá en juego tres puntos, sino también el liderato y la consolidación de un proyecto deportivo en pleno crecimiento. Con ambos equipos en la parte alta de la tabla, el duelo en La Libertad se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con implicaciones directas en la lucha por la clasificación.