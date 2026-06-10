El abrazo de Alfredo Arias que marcó a Jermein Peña: “Cuenta conmigo hasta lo último”

La celebración del bicampeonato de Junior de Barranquilla sigue dejando historias y testimonios que reflejan la unión del grupo campeón. Uno de los protagonistas fue el defensor Jermein Peña, quien no ocultó su emoción al referirse al entrenador Alfredo Arias, a quien señaló como una de las figuras fundamentales detrás de su recuperación personal y del éxito deportivo alcanzado por el equipo.

Durante una entrevista concedida al programa "Medio Tiempo" de Win Sports, el zaguero destacó el respaldo que recibió del técnico uruguayo en momentos difíciles de su carrera y aseguró que gran parte de su crecimiento reciente se debe a la confianza que le brindó el estratega.

“Me tiene muy contento y feliz, porque la verdad se lo merece. Soy un agradecido de Dios y ese señor me brindó lo que se le tiene que brindar a un jugador de fútbol cuando está pasando por malos momentos. Me brindó una confianza muy inmensa y hay que aprovecharlo al máximo”, afirmó Peña.

Jermein Peña contó cómo Alfredo Arias lo rescató en su momento más difícil

El defensor también reveló que la mentalidad ganadora del equipo nació desde el primer día de trabajo bajo las órdenes de Arias. Según explicó, el entrenador dejó claro desde el inicio cuál era el objetivo de la temporada.

“Una de las opciones que uno no puede decir en qué partido sintió que iban a ser campeones, porque el paso nos lo entregó el profe cuando dijo que este equipo estaba para ser bicampeón. Nosotros entramos en enero y la primera frase del profe fue: ‘Vamos por el bicampeonato’. Yo creo que esa fue una motivación que nos dio él”, recordó.

Más allá de lo futbolístico, Peña destacó la calidad humana del entrenador, a quien describió como una persona cercana a sus dirigidos y comprometida con el bienestar de cada integrante del plantel.

“Es un padre, es un tipo que siente cómo se siente el jugador. Es un técnico al que le gusta que seamos muy familiares y muy entregados a nuestra familia”, comentó.

El momento más emotivo llegó cuando recordó el apoyo recibido durante una situación complicada. “Cuando ese señor se me acerca y me abraza y me dice que él cuenta conmigo hasta lo último. Y me coge y me abraza, yo ahí sentí todo el respaldo. Cuando él me hizo eso, yo dije: no puedo dejar tirado al profe nunca”, concluyó Peña, dejando en evidencia la estrecha relación que construyó con el técnico que condujo a Junior hacia un nuevo título.