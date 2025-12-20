El buen hijo vuelve a casa: Cali apunto de repatriar un canterano

Daniel Giraldo está cada vez más cerca de volver al club que lo vio nacer futbolísticamente. El mediocampista de 33 años ya se encuentra en la ciudad de Cali mientras ultiman detalles de su desvinculación del Esporte Club Juventude de Brasil, paso clave para concretar su regreso al Deportivo Cali.

Formado en la cantera azucarera, Giraldo ha construido una carrera amplia y reconocida en el fútbol colombiano, con pasos por varios de los clubes más importantes del país, lo que hace que su retorno tenga un valor simbólico y deportivo para la institución verdiblanca.

Un canterano que recorrió el fútbol colombiano

Tras debutar profesionalmente con el Deportivo Cali, Daniel Giraldo fue ganando experiencia y protagonismo en el FPC. Defendió camisetas de peso como Millonarios, Santa Fe y Junior de Barranquilla, consolidándose como un volante de equilibrio, con buena lectura táctica y capacidad para aportar tanto en la marca como en la salida del equipo.

Su rendimiento le permitió mantenerse durante años en la élite del fútbol colombiano y dar posteriormente el salto al exterior, donde militó en el Esporte Club Juventude de Brasil, sumando una experiencia internacional que ahora podría poner al servicio del club que lo formó.

Detalles finales antes del anuncio oficial

Actualmente, Giraldo gestiona los últimos pormenores para cerrar su desvinculación del club brasileño. Su presencia en Cali alimenta las expectativas de un acuerdo inminente con el Deportivo Cali, que busca reforzar su mediocampo con un jugador experimentado y con sentido de pertenencia.

De concretarse el fichaje, el regreso de Daniel Giraldo representaría no solo un refuerzo deportivo, sino también un reencuentro con su casa, en un momento en el que el Cali apunta a combinar experiencia y identidad para encarar los próximos desafíos.