El contundente mensaje de Rodallega sobre el nuevo técnico de Bucaramanga

La llegada de Pablo Peirano al Atlético Bucaramanga ha despertado ilusión entre los aficionados leopardos, que esperan que el entrenador uruguayo pueda devolver al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano.

En medio de esa expectativa, una de las voces con mayor autoridad para hablar sobre el nuevo técnico es la de Hugo Rodallega, quien compartió más de un año de trabajo con él en Independiente Santa Fe.

En una entrevista concedida a "Vanguardia", el experimentado delantero no escatimó elogios hacia el estratega uruguayo, destacando tanto sus condiciones profesionales como su calidad humana, aspectos que considera fundamentales para el éxito de cualquier proyecto deportivo.

Rodallega se rinde ante Peirano: “Trabaja las 24 horas”

“Antes que profe es una persona espectacular, es mi amigo, o sea, lo considero mi amigo, es un hombre que tiene un gran interior, es un ser humano maravilloso”, afirmó Rodallega al medio santandereano.

El atacante vallecaucano, que estuvo bajo las órdenes de Peirano desde octubre de 2023 hasta comienzos de 2025 en Santa Fe, aseguró que una de las principales virtudes del entrenador es su dedicación absoluta al trabajo diario.

Es una persona espectacular”: Rodallega llena de elogios a Pablo Peirano

“Y es un hombre muy trabajador, eso sí, acá en Bucaramanga no va a faltar el día en que él no trabaje, o sea, trabaja las 24 horas, cuando no está con el equipo está pensando qué hacer para que funcione”, aseguró Rodallega en declaraciones a "Vanguardia".

Sin embargo, el goleador también advirtió que el éxito del nuevo proceso dependerá en gran medida del respaldo institucional que reciba el entrenador.

Para Rodallega, Peirano tiene la capacidad de construir proyectos sólidos, pero necesita contar con las herramientas necesarias para desarrollar su idea de juego.

“Estoy seguro de que le va a ir muy bien siempre y cuando le brinden las herramientas necesarias. Él es de formar proyectos y ojalá que acá el presidente y sus directivos le puedan brindar el apoyo que necesite”, señaló.