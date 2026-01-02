El guiño desde Junior que ilusiona con la continuidad de Teo

El 2026 arrancó con varias incógnitas en el fútbol colombiano y una de las más sensibles está en Barranquilla. Mientras Junior se prepara para defender sus títulos y afrontar nuevos retos, el futuro de uno de sus máximos referentes sigue sin resolverse, generando expectativa entre los hinchas.





Teófilo, libre y a la espera de una propuesta

Teófilo Gutiérrez terminó su contrato con Junior el pasado 31 de diciembre y por ahora, no ha firmado su renovación. El delantero se encuentra en vacaciones y ha reiterado que no tiene afán por definir su futuro, a la espera de que las conversaciones fluyan con naturalidad.

Aunque el club aún no ha hecho un anuncio oficial, la situación mantiene en suspenso a la afición, que sueña con ver al ídolo una temporada más vestido de rojiblanco. Teo, por su parte, se mantiene tranquilo y abierto a escuchar propuestas para el nuevo año.





Un mensaje que ilusiona desde el entorno de Junior

En medio de la incertidumbre, un gesto encendió la esperanza. Teófilo publicó una imagen con la camiseta de Junior acompañada del mensaje “feliz año 2026, parece fácil”. La respuesta no tardó en llegar y fue significativa, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y figura influyente en el entorno del club, comentó “Parece, pero estarás con nosotros hasta que tu alma quiera”.

El mensaje fue interpretado como una clara señal de respaldo y dejó abierta la puerta a una posible continuidad del atacante, pese a que todavía no existe un acuerdo formal entre las partes.





La renovación de Teófilo Gutiérrez aún no está definida, pero desde Junior comienzan a aparecer señales que alimentan la ilusión de los hinchas. Mientras el delantero disfruta de sus vacaciones y espera una propuesta oficial, el mensaje desde Barranquilla sugiere que la historia entre Teo y el club podría no haber llegado a su final.