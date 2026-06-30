¿El mejor refuerzo de Junior? La noticia que entusiasma a los hinchas

Después de casi un año alejado de las canchas por una lesión en el tendón de Aquiles, Déiber Caicedo está listo para volver a vestir la camiseta de Junior. El extremo afronta el segundo semestre de 2026 con la ilusión renovada y el deseo de convertirse en una pieza importante para el equipo dirigido por Alfredo Arias.

Con el alta médica y la motivación de volver a competir, Caicedo buscará recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol colombiano.

Déiber Caicedo sufrió una rotura en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. La grave lesión ocurrió en el remate del primer semestre de 2025, durante un partido del Junior de Barranquilla frente al Independiente Medellín.

Aunque el conjunto barranquillero aún no ha oficializado nuevos fichajes, el regreso de Caicedo representa una gran noticia para el cuerpo técnico, que recupera a un jugador con experiencia y desequilibrio por las bandas de cara a los retos de la Liga BetPlay.

Déiber Caicedo reapareció y sus palabras ilusionan a toda la hinchada

El futbolista llegó a la sede administrativa del club para cumplir con los exámenes médicos previos al inicio de la pretemporada y no ocultó su felicidad por volver a la actividad.

“Bien, feliz de regresar, con ganas de sentirme competitivo y poder aportarle al equipo”, expresó el atacante ante el diario El Heraldo de Barranquilla.

Caicedo también confesó que el largo proceso de recuperación dejó importantes enseñanzas tanto en el plano personal como profesional. El extremo aseguró que la lesión le permitió fortalecer su mentalidad y afrontar el regreso con una visión diferente.

“Esta lesión me ha hecho crecer como persona y también como profesional. Espero ir esta temporada partido a partido. Espero ser competitivo y poder ayudarle al equipo”, manifestó.

Déiber Caicedo está de regreso: “Espero ser competitivo y poder ayudarle a Junior”

El regreso del atacante supone una alternativa importante para Alfredo Arias, quien continúa ajustando su plantel con el objetivo de pelear por el título del campeonato colombiano y cumplir la meta de conquistar el tricampeonato.

De acuerdo con la planificación del club, Déiber Caicedo será inscrito dentro del grupo de 25 futbolistas profesionales para el segundo semestre, por lo que Junior deberá liberar un cupo en la plantilla para oficializar su regreso a la competencia.