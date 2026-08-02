El mensaje de Contreras que calma a Millonarios tras su gol agónico contra Junior

Rodrigo Contreras apareció cuando más lo necesitaba Millonarios. El delantero argentino marcó en el último minuto el gol con el que el conjunto capitalino derrotó 0-1 a Junior en Barranquilla, por la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II, y consiguió una victoria que representa un importante impulso anímico después del complicado comienzo del campeonato.

El atacante, que ha estado en el centro de algunas críticas y rumores sobre su futuro, habló después del partido y defendió su rendimiento con cifras.

Contreras destacó los números que ha conseguido desde su llegada al equipo azul y dejó claro que se encuentra cómodo en la institución.

“A ver, ya llevo 16 goles, creo que en 26-27 partidos para mí es muy importante. Estoy contento acá en el club, ojalá que pueda hacer muchos goles más para ayudar a mi equipo, que es lo más importante, que el equipo gane, que siga mejorando y bueno, lo ideal es seguir ayudando a mi equipo para lograr grandes cosas, que para eso vine”, afirmó.

Rodrigo Contreras responde a las críticas y rumores con gol agónico para Millonarios

El delantero también se refirió a las críticas que ha recibido en las últimas semanas. Lejos de mostrarse afectado por los cuestionamientos, aseguró que mantiene la tranquilidad y que su objetivo es responder dentro del terreno de juego.

“Muy importante porque ahorita recién uno siempre sabe que hay críticas. Yo estoy muy tranquilo, hago oídos sordos, como siempre digo que uno no puede jugar bien o mal, pero hasta el final hay que luchar”, señaló.

Contreras pone fin a las dudas: esto dijo tras el gol de la victoria de Millonarios

Contreras considera que sus registros recientes respaldan su trabajo. El gol ante Junior llegó en un momento importante para el atacante, quien destacó su producción en los últimos compromisos oficiales.

“Hoy en el final encontré el gol, que creo que tampoco hay que hacer muchas cosas. Si bien en los últimos seis partidos oficiales creo que hice seis-siete goles, entonces creo que tampoco estoy haciendo las cosas mal”, explicó.

Más allá de su aporte individual, el argentino valoró especialmente el triunfo conseguido en Barranquilla. Millonarios necesitaba reaccionar después de perder en su debut ante Atlético Bucaramanga y encontró una victoria sobre la hora que puede convertirse en un punto de partida para recuperar confianza.

¿Adiós a los rumores? La respuesta de Contreras tras darle el triunfo a Millonarios

“Siempre trato de ayudar a mi equipo, a veces se puede, a veces no, pero siempre trato de dar todo por mis compañeros y creo que hoy el partido es un envión anímico muy bueno que necesitábamos”, sostuvo.

Finalmente, Contreras dedicó el triunfo a sus compañeros, sus familias y los hinchas de Millonarios, reconociendo que el equipo estaba en deuda con ellos.

“Como dije siempre, siempre hasta el final voy a intentar luchar. Por suerte fue lindo gol y sirvió para ganar el partido que necesitábamos, nosotros para una alegría del grupo, para nuestras familias, para la gente también, que estamos en deuda con ellos. Y el triunfo para toda la gente, que mal o bien siempre apoyan y están ahí con nosotros”, concluyó.