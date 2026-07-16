Lucas González apenas comienza su etapa como director técnico de Atlético Nacional, pero ya dejó claro cuál será la principal misión de su proyecto deportivo. Más allá de los posibles refuerzos que puedan llegar en este mercado, el entrenador considera que la prioridad será potenciar el talento de la plantilla actual y construir un equipo que alcance su máximo nivel colectivo.

Durante una entrevista en el programa Despierta Win, el estratega destacó la calidad del grupo que encontró en el conjunto verdolaga y recordó la impresión que le dejó Nacional cuando tuvo que enfrentarlo desde el banquillo rival.

Lucas González confía en el potencial de Atlético Nacional: "Nuestra responsabilidad es sacar el máximo rendimiento"

"Tenemos un equipazo. La verdad, sin ninguna duda, tenemos un equipazo. Ya lo decía yo antes de venir acá cuando los tuve que enfrentar en la semifinal del torneo pasado. Sentía que ganarles iba a ser muy difícil, tenías que hacer todo bien y después lo vivimos en el campo", aseguró.

El técnico explicó que, desde sus primeros entrenamientos, ha encontrado una plantilla abierta a incorporar nuevas ideas y a fortalecer el funcionamiento colectivo, aspecto que considera fundamental para competir por los títulos.

"Ahora que regresas aquí al club y tienes la posibilidad de entrenar a estos chicos, hacer los entrenamientos y ver la disposición que tienen para aprender a jugar en equipo y asimilar conceptos tácticos que para algunos de ellos eran nuevos, para otros ya están más claros, te das cuenta del nivel al que este equipo puede llegar", afirmó.

Aunque reconoció que la dirigencia continúa trabajando para incorporar algunos futbolistas, González dejó claro que esos nombres llegarán para fortalecer una base que ya considera altamente competitiva.

Lucas González lanzó una advertencia sobre el verdadero potencial de Atlético Nacional

"Si llegan un par de jugadores que estamos buscando, serán bienvenidos. Sin embargo, el punto de partida es altísimo", manifestó.

El nuevo entrenador de Atlético Nacional también reiteró cuál ha sido la filosofía que ha intentado implementar en cada uno de los clubes que ha dirigido y que ahora buscará consolidar en Medellín.

"Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es responsabilidad como entrenadores sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos. Creo que eso ya lo hemos hecho anteriormente y aquí no va a ser la excepción", concluyó.

Con ese mensaje, Lucas González ratificó que su apuesta pasa por potenciar el talento existente antes que depender exclusivamente de los fichajes, una idea con la que espera devolver a Atlético Nacional al protagonismo en la Liga BetPlay y en los torneos internacionales durante el segundo semestre de la temporada.