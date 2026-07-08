El técnico de América sorprendió con su plan para los amistosos internacionales

América de Cali afrontará dos exigentes compromisos internacionales durante su pretemporada en territorio estadounidense. El equipo escarlata se medirá este 9 de julio ante Santos Laguna y el 11 de julio frente a LA Galaxy, dos pruebas que servirán para evaluar el trabajo realizado antes del inicio de las competencias oficiales del segundo semestre.

Antes del viaje, el entrenador David González dejó claro que, aunque el objetivo siempre será competir por la victoria, el verdadero propósito de estos encuentros pasa por consolidar la idea de juego y seguir sacando conclusiones sobre el rendimiento de su plantilla.

David González reveló el verdadero objetivo de América de Cali en los amistosos

El estratega afirmó que estos partidos representan una oportunidad ideal para trasladar al campo todo lo trabajado durante la pretemporada y continuar evaluando variantes dentro del equipo.

"Definitivamente, por más que sean partidos importantes por los rivales y por el hecho de ser enfrentamientos internacionales, la prioridad sigue siendo hacer que lo que venimos trabajando en la pretemporada se vea, seguir explorando diferentes opciones dentro del grupo, diferentes sociedades y diferentes situaciones".

González también dejó claro que la mentalidad competitiva no cambia, aunque el enfoque principal está puesto en el debut oficial.

"La intención, obviamente, es ir a ganar, pero con la mira puesta siempre en nuestro inicio oficial de competición, que es el primer partido con Cartagena y, posteriormente, el compromiso internacional en Bogotá".

David González anticipó los amistosos del América: "La prioridad es llegar de la mejor manera al inicio oficial"

Uno de los aspectos que más ha trabajado el cuerpo técnico durante la preparación tiene que ver con la generación de juego ofensivo, una faceta que, según el entrenador, le costó al equipo en el cierre del semestre anterior cuando enfrentó rivales replegados.

"Lo principal es que se empiecen a notar situaciones de ataque, situaciones ofensivas. Terminando la liga nos costó cuando algunos equipos se nos defendían en un bloque bajo. Es un registro que venimos trabajando y queremos que la gente se acostumbre a que América sea un equipo que va a hacer goles o, por lo menos, que va a intentar todo lo posible por hacerlos, sin descuidar las situaciones defensivas que nos permitan mantener el arco en cero".

Finalmente, el técnico explicó que, debido a la cercanía entre ambos compromisos, la intención es repartir las cargas y darle minutos a la mayoría de los jugadores convocados.

"La idea es que todos los que viajen tengan minutos. Queremos ver diferentes sociedades, diferentes roles y posiciones para identificar qué estamos haciendo bien, qué debemos mejorar y llegar de la mejor manera al inicio de la temporada".