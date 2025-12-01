El "Titi" Rodríguez y la increíble estadística tras su gol con Junior

Junior se impuso 2-1 sobre Nacional en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, en un partido en el que el equipo tiburón fue superior a los verdolagas lograron una remontada que los pone a soñar con una nueva final, con un Enamorado encendido y un Canchimbo en estado de gracia los dirigidos por Alfredo Arias remontaron y se pusieron como lideres en solitario.

Pero la curiosidad más grande llega con el segundo gol del Junior y con un dato del delantero Steven "Titi" Rodríguez que no deja de sorprender.

El hombre gol a partir del minuto 90

Si el equipo necesita un gol en los últimos minutos definitivamente el indicado es el "Titi", el jugador del Junior que marcó el gol con el que el equipo tiburón está soñando más que nunca con la final tiene una estadística que es realmente difícil de creer y que lo convierte en el jugador perfecto para remontar o empatar un partido en los últimos minutos.

Según los datos de José Orlando Asencio, el jugador lleva 24 celebraciones de gol con la camiseta del Junior, de las cuales 15 han sido después del minuto 90, más del 50% de los goles han sido en los últimos minutos y 11 de esos 15 han llevado al equipo a conseguir los tres puntos. Un dato no menor que lo convierte en la mejor opción cuando se esté buscando una victoria tardía.

El "Titi" desde su debut ha sido un jugador de recambio en el equipo, algo que explica ligeramente la estadística, ya que suele entrar en los últimos minutos.

Junior ahora depende de si mismo

Con la victoria el conjunto tiburón depende únicamente de si mismo para meterse en la gran final del segundo semestre del futbol profesional colombiano, con dos victorias no habría manera de que otro equipo lo alcance. Además dependiendo de los resultados podría ser finalista incluso con una sola. Así están las cuentas: