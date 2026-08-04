Emerson Batalla no perdonó: vea el gol con el que Bucaramanga empató ante Cúcuta

Atlético Bucaramanga reaccionó rápidamente en el clásico del Oriente y encontró el empate 1-1 frente a Cúcuta Deportivo, gracias a una anotación de Emerson Batalla, en un partido que comenzó con intensidad y alternativas en ambas áreas.

El conjunto dirigido por Pablo Peirano tuvo que remar contra la corriente desde los primeros minutos.

Cúcuta Deportivo salió decidido a buscar el arco rival y generó la primera oportunidad clara del compromiso cuando Gustavo Torres recibió en zona ofensiva y sacó un remate que terminó desviándose por fuera de la portería defendida por Cristopher Fiermarín.

La insistencia del equipo visitante tuvo premio poco después. Sobre el minuto 15, Cúcuta construyó una buena acción ofensiva que terminó con Jaime Peralta enviando el balón al fondo de la red para poner el 1-0 y darle ventaja al conjunto rojinegro.

Emerson Batalla responde rápido: Bucaramanga empata el clásico ante Cúcuta

Sin embargo, Bucaramanga no tardó en reaccionar. El equipo local adelantó sus líneas y encontró espacios para responder al golpe recibido.

Apenas unos minutos después de la apertura del marcador, apareció Emerson Batalla para devolver la igualdad al encuentro.

La anotación del atacante significó el 1-1 y volvió a poner al cuadro leopardo en partido, en un clásico que rápidamente adquirió ritmo y tensión.

Cúcuta golpeó primero, pero Bucaramanga reaccionó: vea el gol de Batalla

El empate también confirmó la respuesta inmediata de Bucaramanga, que llegaba al compromiso invicto en la Liga BetPlay II-2026 después de derrotar 1-0 a Millonarios en Bogotá y empatar 1-1 frente a Llaneros en el estadio Américo Montanini.

Cúcuta, por su parte, buscaba recuperarse después de un complicado estreno en el campeonato, en el que sufrió una goleada 5-1 frente a Once Caldas.

Con el 1-1, el clásico del Oriente quedó nuevamente abierto y ambos equipos continuaron buscando espacios para volver a desequilibrar el marcador.