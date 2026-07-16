Emotivo video: Cali confirmó un fichaje que ilusiona a toda su hinchada

Deportivo Cali confirmó uno de los regresos más esperados por su afición. Siete años después de su salida al fútbol internacional, Nicolás Benedetti volverá a vestir la camiseta verdiblanca para afrontar el segundo semestre de 2026, en un anuncio cargado de nostalgia y emoción que rápidamente conmovió a los hinchas.

El club vallecaucano hizo oficial la incorporación del volante ofensivo mediante un video publicado en sus redes sociales, acompañado del mensaje: "El tiempo cambia muchas cosas, pero nunca el lugar al que pertenece el corazón".

En las imágenes aparece Benedetti junto a su familia caminando sobre la cancha del estadio del Deportivo Cali, en una producción que repasa su historia con la institución.

Deportivo Cali emociona a su hinchada con el regreso de Nicolás Benedetti: "Jamás olvidaré el lugar donde aprendí a querer"

El propio futbolista fue el encargado de narrar el emotivo audiovisual, dejando frases que reflejan el significado de este regreso.

"Jamás olvidaré el lugar en el que aprendí a querer. Hoy no vuelve el mismo que un día salió por ese túnel; vuelve un hombre con más historia, con más carácter y con más amor por este escudo. Algunos regresos no se anuncian, se sienten. Hay hogares que nunca dejan de esperar a sus hijos", expresó.

En otra parte del video, Benedetti recordó sus primeros años en el club. "Hay lugares que solo se construyen con recuerdos. Aquí aprendí que los sueños también se entrenan y que el talento era solo un regalo. Pero vestir estos colores era un privilegio", afirmó.

El mediocampista también hizo referencia a las experiencias vividas durante su paso por el exterior. "La vida me llevó lejos, nuevos caminos, nuevos desafíos y también nuevas cicatrices. Porque crecer también significa aprender a levantarse. Pero hay lugares que nunca dejan de llamarte, porque uno puede cambiar de ciudad, de camiseta, hasta de vida, pero jamás olvidar el lugar donde se aprendió a querer", señaló.

Benedetti regresa como agente libre tras finalizar su vínculo con la UD Las Palmas de España, donde tuvo poca continuidad. En su primera etapa con el Deportivo Cali disputó 148 partidos, marcó 26 goles, entregó 12 asistencias y fue el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2018.

Al finalizar el video, el volante resumió el sentimiento de su regreso con una frase que ilusiona a toda la hinchada: "Como lo dije ahí, es un sueño estar aquí, siempre lo soñé".