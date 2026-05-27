EN VIVO final Conference League: Crystal Palace vs Rayo Vallecano - minuto a minuto y goles - hoy 27 de mayo

Crystal Palace, con los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, disputan este miércoles 27 de mayo la gran final de la Conference League enfrentando al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig.

Crystal Palace Vs Rayo Vallecano: hora y cómo VER EN VIVO la final de la Conference League

El partido entre Crystal Palace contra Rayo Vallecano por la gran final de la Conference League se disputa este miércoles 27 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

El duelo se puede VER EN VIVO por la señal de Disney +.

Así llegó Crystal Palace a la final de la Conference League

Crystal Palace clasificó a la gran final de la Conference League, luego de superar con un marcador global de 5-2 a FK Shajtar Donetsk en la ronda semifinal.

Los británicos han tenido un brillante desempeño en el certamen, teniendo en cuenta que también dejaron en el camino a Fiorentina en cuartos de final y AEK Lamaca en octavos de final.

Así llegó Rayo Vallecano a la final de la Conference League

Por el lado de Rayo Vallecano, el equipo español ha sido la gran sorpresa de la Conference League, teniendo en cuenta que no es una institución acostumbrada a disputar certámenes internacionales.

El conjunto de Vallecas superó en semifinales a Racing Club de Estrasburgo con un marcador global de 2-0.

Rayo Vallecano eliminó en cuartos de final a AEK y en octavos de final derrotó a Samsunspor.