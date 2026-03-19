El duelo entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla se perfila como uno de los más determinantes de la jornada 12 de la Liga, en un momento donde cada punto comienza a ser decisivo en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares.

El conjunto barranquillero llega al estadio Atanasio Girardot con una preocupación evidente: su fragilidad defensiva. A pesar de mantenerse dentro del grupo de los ocho, el actual campeón presenta la portería más vulnerada entre los equipos de la parte alta de la tabla, con 16 goles en contra, una cifra que enciende las alarmas de cara al tramo final del campeonato.

Duelo de Alejandro Restrepo vs Alfredo Arias

Con ese panorama, el técnico Alfredo Arias prepara ajustes en su planteamiento táctico. La intención sería reforzar la zaga con una línea de tres centrales, buscando mayor solidez en el juego aéreo y mejor cobertura en los costados, sectores donde el equipo ha mostrado falencias a lo largo del semestre.

Más allá de lo táctico, el reto para Junior será recuperar la confianza en defensa sin perder el equilibrio ofensivo que lo ha caracterizado. El margen de error es cada vez menor en una Liga que entra en su fase decisiva, con apenas ocho fechas por disputarse en la fase regular.

EN VIVO Independiente Medellín Vs. Junior: Liga Betplay - minuto a minuto y goles

Medellín intentará aprovechar su condición de local para sumar puntos clave y consolidarse en la tabla. El ‘Poderoso’ sabe que enfrenta a un rival golpeado en defensa, pero con jerarquía suficiente para complicar cualquier partido. Para ver EN VIVO el partido, la transmisión esta a cargo de WIN SPORTS +.

El compromiso no solo pondrá en juego tres puntos vitales, sino que también medirá la capacidad de reacción de Junior, obligado a cerrar sus grietas defensivas si quiere sostener su candidatura al título y llegar con confianza a los desafíos internacionales que se avecinan.