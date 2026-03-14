EN VIVO | Internacional de Bogotá vs. Atlético Bucaramanga Liga BetPlay: fecha 11 - minuto a minuto y goles

La jornada 11 de la Liga BetPlay tendrá uno de sus duelos más atractivos este sábado con el enfrentamiento entre Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga, dos equipos que llegan instalados en la parte alta de la tabla y con la intención de seguir consolidándose como protagonistas del campeonato.

El conjunto capitalino afronta el compromiso ubicado en la cuarta posición con 19 puntos, luego de diez partidos disputados. Su campaña registra cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota, números que reflejan la competitividad del equipo dirigido por el argentino Ricardo Valiño. No obstante, los recientes empates han significado una pérdida de terreno en la lucha por el liderato del torneo.

En su más reciente presentación, Internacional igualó 1-1 en condición de visitante frente a Llaneros FC, un resultado que, aunque lo mantiene en zona de clasificación, lo privó de acercarse aún más a la cima del campeonato.

Durante la temporada, el cuadro bogotano ha destacado por su capacidad ofensiva. Suma 15 goles a favor y 10 en contra, respaldado por el buen momento de varias de sus figuras. El delantero Dereck Moncada se ha consolidado como el principal referente en ataque con cinco anotaciones, mientras que el guardameta venezolano Wuilker Fariñez continúa siendo una pieza clave bajo los tres palos. En el mediocampo, la generación de juego recae en gran medida en Kevin Parra, uno de los futbolistas más influyentes del equipo capitalino.

Del otro lado aparece un Atlético Bucaramanga que atraviesa un momento positivo y que aún no conoce la derrota en lo que va del campeonato. El conjunto dirigido por Leonel Álvarez acumula 17 puntos en nueve partidos, producto de cuatro victorias y cinco empates, lo que lo mantiene invicto en la presente edición del torneo.

El equipo santandereano llega motivado tras su más reciente victoria 3-0 sobre Deportivo Pereira, encuentro en el que brilló el delantero argentino Luciano Pons, autor de dos goles y actual máximo artillero del equipo con seis anotaciones.

Sin embargo, el Bucaramanga también afronta el compromiso con novedades importantes. La principal es la salida del arquero Aldair Quintana, quien dejó la institución tras aceptar una oferta del club ecuatoriano Independiente del Valle. A esta baja se suma la ausencia del mediocampista Fabián Sambueza, quien cumplirá su tercera y última fecha de suspensión. Para ver el partido EN Vivo el partido tendrá la transmisión de Win Sports +.

El compromiso se disputa este sábado 14 de marzo a las 2:00 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo, escenario donde Internacional buscará regresar a la victoria y no perder más terreno en la disputa por el liderato de la Liga BetPlay, mientras que Bucaramanga intentará mantener su invicto y seguir afianzándose entre los candidatos al título.