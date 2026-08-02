EN VIVO Jaguares Vs Nacional | Fecha 2 - Liga BetPlay | minuto a minuto y goles

Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay - II de 2026 este domingo 2 de agosto visitando en el estadio Jaraguay de Montería a Jaguares de Córdoba en partido válido por la segunda fecha.

Jaguares Vs Nacional EN VIVO Liga BetPlay: fecha, hora y cómo VER

El partido entre Jaguares y Atlético Nacional por la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026 se disputa este domingo 2 de agosto a partir de las 3:45 de la tarde, en el estadio Jaraguay de Montería.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports + y también contará con seguimiento EN VIVO ONLINE de www.Deportesrcn.com

Así llega Jaguares

Jaguares de Córdoba recibe a Atlético Nacional con la necesidad de hacer respetar su condición de local para sumar sus primeros puntos en el certamen.

Los felinos no tuvieron un buen debut, ya que perdieron en la jornada inaugural ante Deportivo Cali.

Así llega Atlético Nacional

Atlético Nacional hará su debut oficial en la Liga BetPlay-II, después de que se aplazara su primer encuentro ante Boyacá Chicó.

Los verdolagas tuvieron un buen inicio de temporada, ya que en la Copa BetPlay pasaron por encima de Tigres FC en la fase 1B.

Finalmente, el entrenador Lucas González tiene a disposición a lo mejor de su nómina, teniendo en cuenta que Elkin River por lesión y Juan Manuel Zapata por suspensión son las únicas bajas.