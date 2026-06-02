EN VIVO Junior Vs Nacional final ida Liga BetPlay - minuto a minuto y goles

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentan este martes 2 de junio en la gran final de ida de la Liga BetPlay que tendrá sede en el estadio Romelio Martínez.

Junior Vs Nacional EN VIVO final ida de la Liga BetPlay: hora y cómo VER

El partido entre Junior contra Atlético Nacional por la final de ida de la Liga BetPlay se disputa este martes 2 de junio a partir de las 7:30 P.M..

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports y también cuenta con transmisión ONLINE por Deportes RCN.

Así llegó Junior a la final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla llegó a la gran final de la Liga BetPlay después de derrotar en la ronda semifinal a Independiente Santa Fe en los lanzamientos desde el punto.

Anteriormente, en cuartos de final, los 'rojiblancos' vencieron a Once Caldas.

Así llegó Nacional a la final de la Liga BetPlay

Por el lado de Atlético Nacional, los verdolagas están invictos en los playoffs, tras haberse impuesto en las series con Internacional de Bogotá y Deportes Tolima.