Once Caldas enfrenta este domingo un partido clave en sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. El conjunto de Manizales visitará a Águilas Doradas desde las 4:00 p.m. en el estadio Cincuentenario de Medellín, escenario en el que buscará sumar al menos un punto para blindar su presencia en la siguiente fase del campeonato.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera llega a la penúltima jornada ubicado en la sexta posición de la tabla con 29 unidades y una diferencia de gol de +8, ventaja importante frente a sus perseguidores directos.

Deportivo Cali, que venció al América, es octavo con 26 puntos y +4, mientras que Independiente Medellín, ganador ante Fortaleza, es noveno con 26 y +3. Ambos ya completaron su partido de la fecha, por lo que el Once tiene la posibilidad de responder de inmediato.

EN VIVO Liga Betplay: Águilas Doradas vs. Once Caldas: minuto a minuto y goles - fecha 18

Con ese panorama, una igualdad en territorio antioqueño dejaría al cuadro albo con la clasificación prácticamente asegurada. Solo una combinación muy compleja de resultados en la última jornada pondría en riesgo su paso a la ronda definitiva.

Además del objetivo deportivo, el compromiso tendrá un valor histórico para la institución manizaleña. Será la primera vez que Once Caldas juegue en el estadio Cincuentenario y el quinto escenario que visita en Antioquia por torneos de Liga, después del Atanasio Girardot, Polideportivo Sur, Ditaires y Alberto Grisales.

En cuanto al historial frente a Águilas en suelo antioqueño, ambos clubes se han enfrentado en 16 oportunidades, con saldo favorable para los locales: siete victorias para los dorados, cuatro triunfos para Once Caldas y cinco empates. La más reciente celebración blanca en esa condición fue en 2025, cuando se impuso 1-0 con anotación de Michael Barrios.

Para este encuentro, el Once presentaría dos novedades en la formación titular: los ingresos de Juan Felipe Castaño y Juan Pablo Patiño en lugar de Jorge Cardona y Kevin Tamayo. La posible nómina estaría conformada por Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Castaño, Jéider Riquett, Patiño; Jader Quiñones, Robert Mejía, Luis Sánchez; Mateo Zuleta, Jefry Zapata y Dayro Moreno.