Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Águilas Doradas

EN VIVO Liga BetPlay: Águilas vs. Junior - minuto a minuto y goles - fecha 16

Junior quiere asegurar la clasificación y Águilas pretende afianzarse en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Águilas Doradas Vs Junior EN VIVO Liga BetPlay
Águilas Doradas Vs Junior EN VIVO Liga BetPlay // Deportes RCN y Peslogos
Liga Betplay 2026
Apertura - Fecha 16
Águilas Doradas Águilas Doradas
Programado
Junior Junior
Estadísticas del partido

Águilas Doradas recibe este sábado 11 de abril a Junior de Barranquilla en el Estadio Polideportivo Cincuentenario de Medellín en partido válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Águilas, a seguir en los ocho

El equipo antioqueño afronta el compromiso, después de superar como local a Atlético Bucaramanga en duelo que estaba aplazado.

Con dicha victoria, Águilas Doradas se metió al grupo de los ocho al llegar a 22 puntos.

Junior quiere asegurar la clasificación

Por otro lado, Junior intentará recuperar terreno, luego de sufrir una dolorosa derrota como local ante Deportivo Cali.

Los barranquilleros son quintos con 25 puntos y una victoria les permitiría acercarse a la clasificación para los playoffs.

Águilas Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Águilas Doradas contra Junior por la fecha 16 de la Liga BetPlay se juega este sábado 11 de abril a partir de las 16:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports + y contará con transmisión Online de Deportes RCN.

En esta nota

Águilas Doradas Junior de Barranquilla Liga Betplay Fútbol Colombiano Canal RCN Transmisión en vivo Deporte Colombiano Federación Colombiana de Fútbol Barranquilla

Tabla de posiciones