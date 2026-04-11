EN VIVO Liga BetPlay: Águilas vs. Junior - minuto a minuto y goles - fecha 16

Águilas Doradas recibe este sábado 11 de abril a Junior de Barranquilla en el Estadio Polideportivo Cincuentenario de Medellín en partido válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Águilas, a seguir en los ocho

El equipo antioqueño afronta el compromiso, después de superar como local a Atlético Bucaramanga en duelo que estaba aplazado.

Con dicha victoria, Águilas Doradas se metió al grupo de los ocho al llegar a 22 puntos.

Junior quiere asegurar la clasificación

Por otro lado, Junior intentará recuperar terreno, luego de sufrir una dolorosa derrota como local ante Deportivo Cali.

Los barranquilleros son quintos con 25 puntos y una victoria les permitiría acercarse a la clasificación para los playoffs.

Águilas Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Águilas Doradas contra Junior por la fecha 16 de la Liga BetPlay se juega este sábado 11 de abril a partir de las 16:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports + y contará con transmisión Online de Deportes RCN.