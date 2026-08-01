Después del Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas, este sábado 1 de agosto, Alianza FC Valledupar se va a ver las caras con Deportes Tolima por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.



En la primera fecha, el conjunto pijao dio el golpe sobre la mesa y terminó venciendo 2 goles a 1 al Junior de Barranquilla, vigente campeón del torneo. Alianza FC, por su parte, empató 1 a 1 con Fortaleza.

El Deportes Tolima, cabe mencionar, es el único equipo colombiano que sigue vivo en la Copa Libertadores de América. En pocos días, el club tendrá que jugar los octavos de final del certamen.



El duelo entre Alianza FC y Tolima comenzará a las 4:05 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del canal Win Sports +. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

¿Cuál será el marcador final?

Al ser local el conjunto de Valledupar, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Armando Maestre Pavajeau, que se espera cuente con una aceptable presencia de aficionados.