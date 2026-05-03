EN VIVO Liga BetPlay: Alianza vs Millonarios - minuto a minuto y goles - fecha 19

Millonarios se juega su futuro en la Liga BetPlay-I de 2026 visitando este domingo 3 de mayo en el estadio Armando Maestre Pavajoy a Alianza FC en partido válido por la fecha 19.

Millonarios busca la clasificación

Millonarios visita Valledupar con el objetivo de conseguir una victoria para aspirar a la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta que debe esperar que se le den otros resultados.

Los 'embajadores', además de ganar, están a la espera de que Santa Fe, Medellín y Deportivo Cali pierdan.

Alianza, a despedirse con una victoria

Finalmente, Alianza FC recibirá a Millonarios con el único objetivo de lograr un resultado positivo para despedirse del primer semestre con una alegría, de cara a la segunda mitad del año.

Alianza Vs Millonarios: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la fecha 19 de la Liga BetPlay

El partido entre Alianza contra Millonarios por la fecha 19 de la Liga BetPlay se puede VER EN VIVO este domingo 3 de mayo por la señal de Win Sports. También contará con transmisión ONLINE de Deportes RCN.