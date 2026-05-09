En las horas de la noche de este sábado 9 de mayo, América de Cali se va a ver las caras con Independiente Santa Fe de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Al ser local el equipo de la capital del departamento del Valle del Cauca, el cotejo se llevará a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas.

Además de competir en las finales del torneo cafetero, tanto los caleños como los bogotanos están participando en la fase de grupos de los torneos internacionales del sur de América.



Independiente Santa Fe de Bogotá está en la Copa Libertadores y allí, su rendimiento no ha sido el mejor. América de Cali, por su lado, está en la Copa Sudamericana, donde tiene cerca la clasificación a octavos de final o el mismo repechaje.

¿Quién ganará la ida?

Mientras compiten internacionalmente, ambos clubes tienen como objetivo meterse en la gran final de la primera liga del año 2026. Para ello, tanto América como Santa Fe tendrán que eliminarse entre sí.



La primera batalla es en suelo caleño. La pelota rodará a las 8:20 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports +. Todos los detalles se podrán seguir en Deportes RCN Online.



