EN VIVO Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - minuto a minuto y goles

Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentan este sábado en el estadio Atanasio Girardot por un lugar en la gran final de la Liga BetPlay-I, en un duelo cargado de tensión, antecedentes recientes favorables para el cuadro verde y un ambiente que promete ser determinante desde las tribunas. El compromiso comienza a las 6:00 p.m. y contará con un Atanasio completamente vestido de verde para respaldar al equipo antioqueño.

Nacional llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en Ibagué, resultado que le permite afrontar la serie con mayor tranquilidad. Los antioqueños mantienen un mensaje de cautela por el nivel competitivo que ha mostrado Tolima durante toda la temporada. El Verdolaga, además, se aferra a una estadística positiva: desde noviembre de 2023, el conjunto pijao ha visitado tres veces Medellín y en todas cayó derrotado.

El equipo dirigido por Diego Arias buscará sostener la intensidad futbolística que ha mostrado en los últimos encuentros. En el entorno verdolaga destacan la generación constante de opciones ofensivas y la fortaleza colectiva como argumentos para sellar el paso a la final, instancia en la que espera Santa Fe o Junior.

Nacional, por un triunfo que lo deje en la final de la Liga Betplay

Sin embargo, Tolima no llega resignado. Los dirigidos por Lucas González viajaron a Medellín con 20 convocados y la obligación de remontar la serie. La baja más sensible será la de su capitán Anderson Ángulo, expulsado en la ida, aunque el cuerpo técnico confía en mantener la identidad de juego basada en la posesión y la presión alta.

La previa también ha estado marcada por la polémica arbitral. Desde Tolima cuestionaron algunas decisiones del compromiso anterior y pusieron la lupa sobre el arbitraje designado para este sábado, encabezado por Carlos Betancur y acompañado en el VAR por Nicolás Gallo.

En Nacional también faltan Chicho Arango, Simón García, Dairon Asprilla y Milton Casco quedaron fuera por diferentes problemas físicos y médicos. El ganador de la serie avanzará a la final del fútbol colombiano en una noche que promete emociones de principio a fin en Medellín.